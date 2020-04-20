國民黨主席江啟臣將新增五位縣市長為指定中常委，今早最終拍板，決定從6位有意願接任的縣市長中，請高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣長賴峰偉等5人擔任中常委。

高層指出，這次作業過程，並未全面徵詢15位黨籍縣市長，不過黨中央擬新增縣市長為指定中常委的消息曝光後，多位未徵詢或原先考慮中縣市長，最後也都願意接任，不過黨中央諸多考量，今早從6位已應允的縣市長當中敲定5人。

高層說，韓國瑜代表南部、楊文科是客家代表、張麗善代表雲嘉南及農業縣、楊鎮浯代表青年及離島、賴峰偉則是離島及國民黨沒有在地立委；至於外界關注新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，因主席江啟臣及祕書長李乾龍分別來自台中及新北，與盧、侯溝通無礙又是好朋友，新北議長蔣根煌也是中常委，因此盧、侯未加入中常會，不影響兩市的意見傳達、國民黨對當地的重視。

(中時 )