疫情衝擊花卉產業，雲林縣虎尾鎮農會溫室花卉產銷班第四班長陳國明（右二）說，目前出口全無，內銷只剩５成。（許素惠攝）

洋桔梗是婚禮場必備的花卉，受疫情衝擊大。（許素惠攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，花卉產業也難以倖免，虎尾生產的洋桔梗面臨出口全停的困境，內銷也只剩約5成，花農叫苦連天，眼見疫情無盡頭，預購的花苗是否該種左右為難，雲林縣長張麗善上午和花農座談，將配合農委會推動花卉產業振興計畫，加強替花農促銷。

張麗善表示，花卉係觀賞而非民生必需品，受疫情衝擊更大，縣內生產的蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、洋桔梗等，由於各國邊境管理，出口幾乎停擺，花農的紓困及產業的振興迫切性，不亞於其他產業。

虎尾溫室溫室花卉產銷班第4班班長陳國明指出，該班種植面積約5公頃，1年可產出350萬至380萬支洋桔梗，夏天主攻內銷，冬天約11月底到隔年3月有7成都外銷日本，3成內銷，疫情爆發不但內銷大受影響，只剩5成，出口日本也歸零，大家苦不堪言。

縣農業處長魏勝德說明，縣府配合農委會推動花卉產業振興計畫，將補助縣內生產花卉的大埤鄉、虎尾鎮及古坑鄉等農會，向縣內花農採購花卉，進行國中小學校園花卉教育，並在公部門、公眾遊憩景點及高鐵站等重要交通節點布展，鼓舞縣民從小培養用花習慣，增加潛在消費者，刺激、振興國內市場。

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(中時 )