確診官兵曾赴台中85度C 沙鹿路英才店自主閉店14天 12:492020/04/20 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中85度C沙鹿路英才店自主閉店14天。（翻攝官方臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「敦睦艦隊」全台足跡趴趴走，因案401的官兵，曾於4月15日晚間20：30至22：30，至85度C台中沙鹿路英才店外座區與友人聊天。雖然只有坐在外座區，並未進入門市內，4月15日該時段當班的有3位員工，而4月16日至19日，這3位員工上班時的體溫記錄也都正常，門市員工早已要求全部佩戴口罩。 對此，85度C表示依然採取高規格防疫措施，決定自即日起沙鹿路英才店自主閉店14天，全店員工14人全部居家健康管理14天，至5月4日恢復營業。 (中時 ) #員工 #沙鹿 #英才店 #85度 #確診官兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 感謝防疫有成 85度一千杯一顆檸檬免費喝 21:342020/04/16 財經 全家、85度C、迷客夏祭0確診感恩飲料 22:362020/04/16 消費 林全能：製造業服務業員工薪資補貼盼下周辦理 18:182020/04/17 政治 別人裁員 沃爾瑪增聘20萬人 04:092020/04/19 全球財經 電商掀瘦身潮 蘑菇街裁員14％ 04:092020/04/19 全球財經 確診官兵隱匿原因曝光 海上悶45天急著想回家 18:032020/04/19 社會 繼海線3餐飲店停業14天 沙鹿家樂福：今不營業 11:102020/04/20 生活 感謝有你們！85度C送400杯咖啡挺醫護 11:112020/04/20 財經 高規格防疫 85度C沙鹿英才店自主閉店14天 11:422020/04/20 生活 確診官兵逛廣豐統領體大 統領宣布閉館消毒 11:522020/04/20 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過11縣市40多據點 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 磐石艦疫調黑洞？確診官兵再爆偷下船吃飯逛街 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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