「敦睦艦隊」全台足跡趴趴走，因案401的官兵，曾於4月15日晚間20：30至22：30，至85度C台中沙鹿路英才店外座區與友人聊天。雖然只有坐在外座區，並未進入門市內，4月15日該時段當班的有3位員工，而4月16日至19日，這3位員工上班時的體溫記錄也都正常，門市員工早已要求全部佩戴口罩。

對此，85度C表示依然採取高規格防疫措施，決定自即日起沙鹿路英才店自主閉店14天，全店員工14人全部居家健康管理14天，至5月4日恢復營業。

(中時 )