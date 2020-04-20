光田綜合醫院環管員將感染性垃圾仔細綁妥。（陳淑娥攝）

全球爆發新冠肺炎疫情，除了醫護等第一線人員備感辛苦外，醫院環管員更是幕後英雄，他們扮演預防院內感染重要角色，面對疫情來襲，兒女苦勸退休，但他們卻大聲說：「我不做、誰要做！國家需要我們。」

光田綜合醫院20日辦理環境安全防疫訓練，執行長劉美玉、策略長王詩婷到場表達感謝，院內特別側拍環管員工作，同時收錄他們心聲，希望更多人重視、尊重這群幕後英雄，讓他們的努力被看見。

王詩婷指出，環管員和醫護人員都是防疫第一線不可或缺的夥伴，環管員更是預防院內感染的重要角色，工作辛苦更須小心、仔細，甚至不可出錯，才可把關好感染控制，而民眾看到醫院直覺就是想到感謝醫師、護理師，「幕後防疫英雄─環管員」卻不容易被大家發現。在新冠疫情期間功不可沒，醫院也將企業愛心物資給予院內百名環管員，感謝他們的辛勞。

光田綜合醫院梁姓環管員指出，從事環管工作逾20年，SARS前就負責負壓隔離病房消毒清潔，現在面對肺炎疫情，洗手口訣、洗手時機、如何穿脫防護衣等繁瑣的消毒清潔步驟和細節，對她來說就和穿衣服、吃飯一樣自然，「做這個工作，我不會擔心，其實醫院內很安全，我們都知道怎麼消毒保護自己，比外面環境更安全。」

她說，每一個消毒清潔步驟都馬虎不得，每一條抹布、拖把，甚至包裹垃圾的綁法都有SOP必須嚴格遵守，如果疏忽，可能就會讓自己、醫護、病患、家人甚至其他民眾受到感染威脅，這是環管員的專業。然而一般人卻可能不認為「清潔」是專業，「我們和醫護人員一樣都很專業，專業沒有高低之分，打掃不是低階工作，希望大家都能重視環管專業，一句『辛苦』，我們也甘願了。」

古姓環管員則說，這次疫情侵襲全球，家人對他的工作難免擔心，勸說要她退休，她仔細考慮3天後回覆孩子「國家需要我，大家都很拚，疫情一定要撐過去」，決定繼續留環管崗位。

王詩婷說，環管員和醫護人員都站在防疫第一線上，醫師採檢後，他們要消毒；護理師照顧病人後，他們要消毒；病患入出院，他們也要消毒，連病床旁置物櫃的抽屜把手、電話等等細節都得仔細消毒，環管的細心、繁瑣的程度是外人難以想像的，盼民眾多多給環管員們支持和鼓勵。

(中時 )