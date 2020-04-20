磐石艦上24名官兵確診新冠肺炎，事情爆發後，疫情中心馬上進行疫調，正在釐清感染源，相關究責問題也引發熱議，尤其軍方是否隱匿病情也成焦點。對此，網友質疑軍方真有落實防疫嗎？除了艦上官兵，海官、港務人員也應該調查。

敦睦艦隊官兵爆發群聚感染，軍方多次強調無隱匿疫情。不過，今（20）日國防部軍政副部長張哲平接受質詢時，竟表示航行過程中確有5人發燒，醫官將患者隔離到一般病房作診治，幾天後症狀消失，下船後進行篩檢後也都呈現陰性。

（圖／摘自靠北長官2020臉書）

針對軍方各種回應，也引發網友不滿，在臉書「靠北長官2020」表示，「不要再隱匿不報了」，台灣從農曆年後疫情開始爆發，這期間沒有軍士官兵生休假，沒有接觸過任何人嗎？艦隊出發前疫情壟罩全台，是否能保證沒有帶原者進入營區，且回台後鏡沒有先自主隔離，反而先休假放人？這叫做有落實防疫？

該網友指出，海軍出身的都知道，進港都有領港，艦隊從國外回來，高雄海關應該也會上船吧，「怎麼沒有調查海關局人員、領港人員？左營港務隊呢？

該網友氣罵，「再避重就輕啊～這是海軍的基本常識。高官欸，不會連這個都不懂吧！！台灣防疫做的這麼好，被你們這一把，整鍋都翻了，鞠躬有個屁用。」

(中時電子報)