一名剛出生女嬰因出生後呼吸急促而轉進新生兒加護病房，住院初期寶寶異常哭鬧且容易受到驚嚇，在驗尿後竟發現有安非他命、嗎啡類藥物陽性反應，進而追出其母親在懷孕後期吸食毒品，澄清醫院新生兒加護病房醫師鄭育修表示，該女嬰是出現「新生兒戒斷症候群」，在娘胎裡就染上毒品，經支持性療法後，已恢復正常出院。

女嬰體重2265公克，正常同週數新生兒的體重通常約在3000公克左右，該女嬰因呼吸急促起初懷疑是否肺部感染，而做抽血、胸部X光檢查、心臟超音波檢查，並無異常發現，但該女嬰仍是異常哭鬧、排便次數增加，甚至有過度吸吮奶嘴的情形。

鄭育修表示，由於該女嬰的臨床表現近似新生兒戒斷症侯群，驗尿檢查，呈現安非他命、嗎啡類藥物、安眠藥陽性反應，詢問其媽媽後才獲知在懷孕後期有吸食安非他命和施打海洛英毒品，立即透過院內社服課通報市政府相關單位。

鄭育修說，胎兒在母體內透過胎盤和臍帶獲得養分，而新生兒戒斷症候群的原因，是懷孕媽媽吸食成癮性毒品或藥物，這些成份會通過胎盤和臍帶累積在胎兒的身上，等到嬰兒出生斷臍後，這些成癮的藥物就突然中止供應，而引發新生兒的戒斷症狀，影響範圍甚廣，有可能會導致呼吸急促、自主神經失調等問題，通常出生後會顯得焦躁不安、異常哭鬧，或是過度吸吮和腹瀉等現象。

由於該女嬰的戒斷症狀不是很嚴重，醫護團隊評估後給予支持性療法，經護理師悉心照顧及安撫，三週後戒斷症狀明顯改善，能安穩睡覺、正常喝奶，並且體重也穩定成長，於出院時由市府社會局人員接手進行安置。

鄭育修強調，孕婦在懷孕期間吸食毒品，肯定會對胎兒造成傷害，他呼籲有吸食毒品或成癮藥物的孕婦於生產前能告知醫師，以便對新生兒做最適當的治療計劃。

(中時 )