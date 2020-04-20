新光三越西門店大門貼出休館一天的告示。（程炳璋攝）

國軍敦睦艦隊24名新冠肺炎染疫士兵中，共有台南市、嘉義市2名確診官兵趁假日到台南玩，主要足跡分別在新光三越西門店與南紡購物中心，兩家業者20日不約而同休館，不願對外公開說明損失金額，面對突來的衝擊，幹部嘆「有措手不及的感覺」。

新光三越西門店與南紡購物中心年營業額一直是台南市前兩名的百貨業者，是台南指標性的百貨商場，兩家業者在疫期一直謹慎防疫，取消各項大型活動，犧牲來客數1至2成，仍在這次海軍染疫事件中鏢，一夕休館。

新光三越西門店內部消毒。（新光三越西門店提供／程炳璋台南傳真）

新光三越西門店約有300名員工，每年光一波周年慶活動就可席捲40億元，是南台灣年營業額最高的百貨公司，業者19日晚間突然得知有國軍敦睦艦隊的確診士兵，立即應變作出消費者只出不進、隔日休館的重大決定。

除了台南市環保局派出消毒車作環境消毒外，新光三越西門店連夜找來消毒公司，進行逐層消毒工作，直到凌晨3時許完成，20日仍派員逐層擦拭消費者易觸摸之處。

南紡購物中心20日宣布休館，業者緊急派員在門口告知前來消費的顧客，並稱配合政府防疫工作，全面進行消毒工作，要給消費者一個安心購物環境。

兩家業者都不願對外說明營業額損失，但好不容易台灣出現連續零確診，上周末人潮稍回溫，又發生海軍染疫事件，緊急處理的幹部有如歷經一場震撼教育，私下嘆「有被艦隊一炮擊中的感覺」。

(中時 )