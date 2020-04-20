對抗疫情 紐西蘭宣布封鎖令再延長一周 14:112020/04/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日（周一）宣布，紐西蘭對抗新冠肺炎疫情的封鎖令再延長一周時間，此後將維持較低程度的限制。 阿爾登在記者會上表示，「紐西蘭將在4月27日周一晚間11：59解除第四級警報封鎖令，也就是距離今天的一周後。」 她指出，「屆時我們維持第三級警報兩周時間，然後再視情況進行檢討，於5月11日由內閣作進一步決定。」 (工商 ) #紐西蘭 #封鎖令 #延長 #阿爾登 #周時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 申請紓困資料 財政部：不會做查稅用途 18:032020/04/16 財經 紐西蘭總理帶頭減薪2成 21:332020/04/16 財經 疫情當前 IMF：應延長英脫歐貿易談判時限 21:532020/04/16 國際 越南社會隔離延長到22日... 中鋼：對生產影響不大 04:102020/04/17 證券．權證 國土計畫法修正 延長地方作業期程 04:092020/04/18 財經要聞 防疫期間減少出門 身障證明、救生員證書效期自動延長 22:562020/04/19 生活 航空卡疫外成災區 銀行下猛藥留客 04:102020/04/20 財經焦點 澎湖黑糖糕 放1個月也好吃 04:102020/04/20 地方新聞 《通信網路》博通延長交期至半年 智邦淚別200元 11:082020/04/20 財經 新iPhone SE預購火爆！傳交貨日延長 蘋果拚全力生產 13:022020/04/20 財經 國際熱門新聞 驚！巴黎用水中發現新冠病毒 - 時事 川普嗆陸秋後算帳 武漢病毒所回應了 認缺乏智慧 - 國際 德大報為新冠求償5兆 北京怒了 - 國際 法諾貝爾獎得主稱「病毒源自武漢」法官方一句話反駁 - 國際 加拿大史上最慘槍擊案 含警、嫌共釀17死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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