紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日（周一）宣布，紐西蘭對抗新冠肺炎疫情的封鎖令再延長一周時間，此後將維持較低程度的限制。

阿爾登在記者會上表示，「紐西蘭將在4月27日周一晚間11：59解除第四級警報封鎖令，也就是距離今天的一周後。」

她指出，「屆時我們維持第三級警報兩周時間，然後再視情況進行檢討，於5月11日由內閣作進一步決定。」

(工商 )