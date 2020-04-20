新冠肺炎疫情持續延燒，重創許多產業，為協助自營作業者度過難關，勞動部在特別預算中爭取300億，擬針對在職業工會投保級距在2萬4000元以下的勞工發放3萬元現金，據勞保局統計，截至今天上午為止已收到7千多件的案量。

從勞動部的宣傳單張中看到，只要勞工備妥存摺封影本及申請書，向所投保的職業工會提出申請，經審核通過後，7至14天內就會匯入3萬元至帳戶，也規劃讓適用者一次性領取3萬元的現金，勞動部也要求職業工會投保勞工從4月20日起開始填寫表格。

根據勞保資料統計，擬針對在職業工會投保級距低於2萬4000元的自營作業者提供1次性3萬元的補貼，但要2018年個人綜合所得未達課稅標準，還要在3月31日前已在職業工會參加勞保，根據勞保資料、稅籍登計等資料預估，全台仍有100多萬人可領3萬元。

雖然「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」仍未三讀、特別預算也還沒討論，行政院院長蘇貞昌日前受訪時表示，擬在本周五前發給自己當老闆的小餐廳、水電工等，這些人一次發3萬元。

(中時 )