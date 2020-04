新冠肺炎疫情在全球延燒,為呼籲大家同心抗疫,鼓勵前線醫護人員,由美國流行樂壇天后女神卡卡(Lady Gaga)籌備的慈善抗疫演唱會「One World:Together At Home」,19日完美畫下句點,更成功募款近1.28億美元(約38.4億元台幣),這場空前絕後的跨國活動,不分你我為世界祈福,令人感動不已,其實,過去也有不少藝人,為了傳遞溫暖和力量,用自身影響力號召大眾,去幫助那些受到天災人禍的災民。

1985年,一場名為拯救生命(Live Aid)的跨區大型演唱會,先後在英國和美國隆重舉行,其規模盛大、力量震撼、影響深遠,在整個音樂史上絕無僅有,而這場公益活動起源於非洲衣索比亞饑荒,由音樂人鮑勃格爾多夫(Bob Geldof)當召集人,數十位當紅藝人共同錄製單曲(Do they know it's Christmas ?)義賣,光是英美兩地就賣出約320萬張,美國也不落人後,由昆西瓊斯(Quincy Jones)擔任製作人,萊諾李奇(Lionel Richie)和麥可傑克森(Michael Jackson)兩人做詞曲,45位當紅歌星共同合唱的《We Are The World(四海一家)》誕生,迴響熱烈,短短數週便狂銷700萬張,並流傳至今成為神曲。

而台灣仿效「群星為公益而唱」的形式,呼應世界和平年的主題、並紀念台灣光復40週年,1985年發行《明天會更好》,由羅大佑作曲,並召集香港、新加坡及馬來西亞等地共60位華人歌手共同演唱,短短幾個月賣出25萬張以上,是台灣華語流行樂壇史上最成功的公益單曲之一。

1999年9月21日,台灣發生芮氏規模7.3的大地震,造成2415人死亡、29人失蹤,震驚全球,全世界不少國家均表示關注,派遣搜救隊並捐款賑災,香港演藝界為地震災民籌募重建費用,在紅磡香港體育館舉行義演,當晚有超過250位中、港、台藝人如梅艷芳、劉德華、張學友、郭富城、鄭秀文、周星馳、林心如、任賢齊、趙薇等參與,並以周華健的舊作《這城市有愛》為主題曲,共募得港幣1600多萬元。

2001年9月11日,美國發生自殺式恐怖襲擊事件,蓋達組織恐怖分子劫持4架民航客機,分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔,造成2,977人死亡或失蹤,麥可傑克森(Michael Jackson)親自譜寫《What More Can I Give》,號召包括歌壇天王天后、瑪麗亞凱莉、席琳狄翁、碧昂絲、亞瑟小子、賈斯汀、新好男孩、瑞奇馬汀、美雅等明星合唱。

17年前,台灣爆發SARS疫情,台北和平醫院爆發院內感染並封院,引發全民驚恐,音樂人王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作抗疫歌曲《手牽手》,找來蔡琴、周華健、李玟、張惠妹、蔡依林、周杰倫等86位藝人合唱,用歌聲來溫暖民眾,團結的力量超強大,現在聽到都能讓人起雞皮疙瘩,

2011年3月11日,日本發生芮氏規模9.0的大地震,更引起高40.1公尺的海嘯,東北部份城市遭受毀滅性破壞,也是日本史上最大的天災,當時台灣基於「人溺己溺,人饑己饑」精神,舉辦「相信希望fight & smile賑災募款晚會」,由音樂製作人陳建寧製作,江蕙、蔡健雅、阿信、蕭敬騰等超過50組歌手共同演唱主題曲《BELIEVE-相信愛》,蔡依林、周杰倫、羅志祥、張惠妹、孫燕姿近近百位歌手及演藝人員,齊心用電話或現場連線,共募得超過台幣8億9仟多萬元。

