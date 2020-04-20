新冠肺炎疫情在全球延燒，為呼籲大家同心抗疫，鼓勵前線醫護人員，由美國流行樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）籌備的慈善抗疫演唱會「One World：Together At Home」，19日完美畫下句點，更成功募款近1.28億美元（約38.4億元台幣），這場空前絕後的跨國活動，不分你我為世界祈福，令人感動不已，其實，過去也有不少藝人，為了傳遞溫暖和力量，用自身影響力號召大眾，去幫助那些受到天災人禍的災民。

1985年，一場名為拯救生命（Live Aid）的跨區大型演唱會，先後在英國和美國隆重舉行，其規模盛大、力量震撼、影響深遠，在整個音樂史上絕無僅有，而這場公益活動起源於非洲衣索比亞饑荒，由音樂人鮑勃格爾多夫（Bob Geldof）當召集人，數十位當紅藝人共同錄製單曲（Do they know it's Christmas ?）義賣，光是英美兩地就賣出約320萬張，美國也不落人後，由昆西瓊斯（Quincy Jones）擔任製作人，萊諾李奇（Lionel Richie）和麥可傑克森（Michael Jackson）兩人做詞曲，45位當紅歌星共同合唱的《We Are The World（四海一家）》誕生，迴響熱烈，短短數週便狂銷700萬張，並流傳至今成為神曲。

蔡琴、蘇芮和江蕙都有參與《明天會更好》錄製。(圖／本報系資料照)

明天會更好MV。(影／取自滾石唱片YouTube)

而台灣仿效「群星為公益而唱」的形式，呼應世界和平年的主題、並紀念台灣光復40週年，1985年發行《明天會更好》，由羅大佑作曲，並召集香港、新加坡及馬來西亞等地共60位華人歌手共同演唱，短短幾個月賣出25萬張以上，是台灣華語流行樂壇史上最成功的公益單曲之一。

1999年9月21日，台灣發生芮氏規模7.3的大地震，造成2415人死亡、29人失蹤，震驚全球，全世界不少國家均表示關注，派遣搜救隊並捐款賑災，香港演藝界為地震災民籌募重建費用，在紅磡香港體育館舉行義演，當晚有超過250位中、港、台藝人如梅艷芳、劉德華、張學友、郭富城、鄭秀文、周星馳、林心如、任賢齊、趙薇等參與，並以周華健的舊作《這城市有愛》為主題曲，共募得港幣1600多萬元。

2001年9月11日，美國發生自殺式恐怖襲擊事件，蓋達組織恐怖分子劫持4架民航客機，分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔，造成2,977人死亡或失蹤，麥可傑克森（Michael Jackson）親自譜寫《What More Can I Give》，號召包括歌壇天王天后、瑪麗亞凱莉、席琳狄翁、碧昂絲、亞瑟小子、賈斯汀、新好男孩、瑞奇馬汀、美雅等明星合唱。

由王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作抗SARS歌曲《手牽手》，找來86位藝人合唱。(圖／本報系資料照)

17年前，台灣爆發SARS疫情，台北和平醫院爆發院內感染並封院，引發全民驚恐，音樂人王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作抗疫歌曲《手牽手》，找來蔡琴、周華健、李玟、張惠妹、蔡依林、周杰倫等86位藝人合唱，用歌聲來溫暖民眾，團結的力量超強大，現在聽到都能讓人起雞皮疙瘩，

《BELIEVE-相信愛》MV。(影／取自華納音樂YouTube)

2011年3月11日，日本發生芮氏規模9.0的大地震，更引起高40.1公尺的海嘯，東北部份城市遭受毀滅性破壞，也是日本史上最大的天災，當時台灣基於「人溺己溺，人饑己饑」精神，舉辦「相信希望fight & smile賑災募款晚會」，由音樂製作人陳建寧製作，江蕙、蔡健雅、阿信、蕭敬騰等超過50組歌手共同演唱主題曲《BELIEVE-相信愛》，蔡依林、周杰倫、羅志祥、張惠妹、孫燕姿近近百位歌手及演藝人員，齊心用電話或現場連線，共募得超過台幣8億9仟多萬元。

(中時電子報)