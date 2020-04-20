新冠肺炎疫情肆虐，台灣政府因高警覺性超前部屬，確保了口罩量能，至今挺過一波波危機，而疫情初期，大S夫妻四處找口罩捐至武漢，小S力挺並寫下 「恨！比病毒更可怕！」，引發議論風波，小S低調神隱，事業爆因疫情受挫，甚至傳出因此丟了上百萬代言，沒想到14歲女兒Elly(許曦文)在媽媽力挺下，竟成了低潮的突破口，甚至擠掉歐陽娜娜，接下百萬代言工作。

小S丟代言，大女兒Elly接棒！據《鏡週刊》報導，小S近年積極為14歲大女兒Elly鋪路，去年Elly先是為爸爸許雅鈞投資的服飾品牌拍攝了代言廣告，獨特的東方感五官受到好評，被盛讚是「高級臉」，而小S也力挺女兒往時尚圈發展，Elly最近又接下知名保養品品牌代言，酬勞高達百萬，14歲就賺進人生第一桶金。

據悉，該品牌原先的代言人為侯佩岑，如今Elly取代演藝圈大前輩，成了最新代言人，且相傳該品牌原本屬意在兩岸三地據高知名度的歐陽娜娜，然因小S引薦愛女，加上品牌創辦人一直是S姊妹的粉絲，多年來卻苦無機會跟大、小S合作，因此這次順勢搓合，Elly被選為代言人，繼承媽媽衣缽。

(中時電子報)