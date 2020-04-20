工業電腦廠安勤（3479）2020年首季營運有撐，合併營收仍創歷史次高。但因歐美新冠肺炎疫情爆發，致使投票機、零售等訂單出貨遞延，公司對今年營運展望轉趨保守，不過，在醫療產品接獲急單挹注下，預期營運表現仍有基本盤支撐。

安勤3月19日股價受股災影響下探51.3元，半個月內急跌4成、創8個月低點，隨後股價止跌緩步回升。今（20）日開高後震盪走揚，截至午盤最高上漲4.21％至66.9元，領漲工業電腦族群。三大法人上周轉偏多操作，合計買超152張。

安勤2020年3月自結合併營收4.23億元，月增2.03％、年減1.81％。不過，受惠1月營收創新高，2、3月營收持穩，累計首季合併營收15.33億元，雖季減21.69％、仍年增達25.4％，續創同期新高、並創歷史次高。

安勤受惠美國投票機出貨暢旺，配合博弈、醫療既有長單出貨挹注，使1月營收淡季逆強、改寫歷史新高，2月在工作天數較少狀況下亦持穩4億元以上。不過，由於歐美新冠肺炎疫情爆發，影響訂單出貨進度，3月營收雖較2月增加，但成長動能明顯趨緩。

據了解，安勤先前再取得新投票機標案，原定將接續出貨、持續挹注成長動能。惟因新冠肺炎疫情爆發，美國各地紛紛祭出管制措施防疫，影響美國子公司營運。在人員活動受限、物流運輸卡關狀況下，包括投票機、博弈、零售等訂單需求及出貨均已暫緩。

不過，疫情也帶動安勤相關醫療產品需求，包括超音波診療用顯示器、觸控平板等既有長單產品，已陸續接獲歐洲、美國及日本急單需求。由於公司生產營運狀況正常，目前正急調相關零組件料件因應，希望能在第二季底前出貨。

展望後市，由於訂單需求是遞延而非取消，安勤短期成長動能雖受影響，使今年營運展望轉趨保守、力求持穩高檔，但長線營運成長無虞。同時，先前接獲歐洲大廠的高階影像治療伺服器大單，預計下半年試產驗證，目標明年起量產出貨，進一步挹注成長動能。

(時報資訊)