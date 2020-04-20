石英元件及Saw廠-台嘉碩(3221)(台灣嘉碩科技公司)獲村田授權銷售Murata SAW濾波器，目前客戶移轉順利，出貨量穩定放大中，由於日廠淡出部分石英元件市場，石英元件目前供給吃緊，台嘉碩亦調整部分售價，加上接收村田Saw客戶訂單，讓台嘉碩今年營運自第1季開始展現成長力道，台嘉碩預估，第2季業績可望優於第1季，今年業績成長可期。

台嘉碩為表面聲波元件(SAW Filter)和石英元件廠，公司於去年第4季與日本村田製作所(Murata)達成部分產品線授權協議，依據該協議，台嘉碩被授予銷售非手機應用領域「打線型」SAW濾波器產品，客戶自去年底到今年第1季陸續轉至台嘉碩100%持股美國子公RFMi，目前客戶移轉相當順利，出貨量穩定放大。

除Saw產品出貨穩定，在石英元件部分，受惠於日系廠商淡出部分產品，讓部分石英元件供給吃緊，台嘉碩亦跟隨晶技(3042)等同業調漲價格，加上物聯網(IoT)、無線藍芽耳機等市場需求強勁，讓台嘉碩審慎樂觀看待今年產業及公司營運。

目前石英元件與Saw佔台嘉碩營收比重約50:50。

儘管第1季有新冠肺炎疫情負面因素影響，台嘉碩第1季合併營收為5.05億元，年成長24.93%，隨著客戶移轉效益顯現，以及石英元件產業前景轉佳，台嘉碩預估，第2季業績可望優於第1季。

台嘉碩表示，雖然下半年因疫情仍不明朗，但因石英元件產業轉佳，且公司接收村田客戶順利，今年業績審慎樂觀，今年業績可望較去年好很多。

(時報資訊)