新冠肺炎全球肆虐，美國境內確診已達75萬9569例，死亡人數破4萬，其中紐約死亡人數破1萬4千人。大部分民眾遵守政府建議，自主居家隔離，但家人相處時間增加，也易造成摩擦。紐約布魯克林區（Brooklyn）一名男子日前渾身是血的走進便利商店，大喊自己「吃了父親」，嚇得店家馬上報警，事後警方也在他的家中找到他父親殘破不堪的屍體。

據《紐約郵報》報導，這名男子艾哈邁德（Khaled Ahmad）在15日凌晨4時30分，鮮血淋漓的走進一間便利商店，模樣相當嚇人。他對店員大喊：「我殺了我爸！」並說自己把父親的肉給吃了，嚇得店員立刻報警。

警方到場逮補艾哈邁德，隨後立刻到他家搜查，果然發現他57歲的父親已倒臥血泊中，明顯死亡，還在現場發現了一把切肉用的鋒利菜刀。警方透露：「他的父親遺體被嚴重肢解」，遺體不僅布滿刀傷，甚至連雙手手臂都被切斷。

一名鄰居對警方表示，前晚有聽到他們家傳出淒厲的慘叫，自己並未幫忙報警的原因是「一天到晚都發生」。報導指出，艾哈邁德的父親擁有一間超市，但艾哈邁德卻不喜歡住在布魯克林，且從2月起已被舉報過4次家暴。目前艾哈邁德被送到教會醫院進行精神評估，結論尚未出爐。

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(中時電子報)