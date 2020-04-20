美國克里夫蘭的終端塔(Terminal Tower)，頂端高度為235公尺。（美聯社資料照）

大聯盟野手能接到多高的高飛球呢？官網回顧在1908年，距今超過100年前，華盛頓參議員(現在的雙城隊)捕手史崔特(Gabby Street)挑戰接取從華盛頓紀念碑丟下來的棒球，高度是555呎(約169公尺)！

這當然是很危險的，後來有另一位捕手史普林茲(Joe Sprinz)想挑戰1000呎高度(約304公尺)飛船丟下來的球。結果那球砸中史普林茲，他在醫院躺了兩個月。「我的下巴裂了12道，少了6顆牙，嘴唇腫得像漢堡。」

史崔特後來接到了那顆555呎的球，他形容那球很震撼，「連我的腳跟都感受到了，我很高興沒有誤判。」

1938年，印地安人捕手海夫(Hank Helf)又挑戰了708呎的高度(215公尺)，他和幾位隊友一起接取從克里夫蘭終端塔(Terminal Tower)扔下來的高飛球。結果第一顆漏接的球就把大家嚇傻了，那顆球落地之後又彈起6層樓之高。

海夫驚險地接到1顆，手指都腫了。「球剛下落時只有一粒藥錠那麼小，接近地面時會停止旋轉，像蝴蝶球一樣亂飄，我不敢肯定它會掉進我的手套還是打到我的腦袋。」海夫成功刷新史崔特的紀錄，估計那顆球下落的時速可達138英里(約222公里)，至今仍是美職的「接殺」紀錄。

(中時電子報)