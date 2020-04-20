《紅衣小女孩》《目擊者》億萬票房導演程偉豪的懸疑推理新作《緝魂》，早前曝光女主角張鈞甯飾演的短髮帥氣刑警扮相，驚艷不少網友，20日公布男主角由重量級演員張震擔綱，在片中飾演正氣凜然的檢察官。為了角色，張震在開拍前親赴台北地檢署觀摩，並學習檢察官的工作流程與種種細節，下足功夫。

《緝魂》是張震首度與程偉豪導演合作的電影，導演透露，因為是懸疑推理片，身為檢察官的男主角，眼神特別重要，而張震的招牌眼神讓他印象十分深刻：「這角色在看似高冷的外表下，內心有一種正派和溫暖，最好還有執法人員的氣勢！而張震氣場非常強大，加上他有雙會說話的眼睛，因此在寫劇本時完全是以張震作為角色想像！」

本身就愛看懸疑片、推理小說的張震，看完劇本後非常喜歡，立刻答應接演。活躍於國際影壇的張震，與李安、王家衛、侯孝賢等知名導演皆有過不少合作經驗，這次首度跟程偉豪導演合作，張震認為他有種獨特的「固執氣質」，並解釋自己是隨興的人，所以特別欣賞這種性格：「固執才會想出一些人家想不到的東西，導演不固執怎麼可以！」

張震在《緝魂》中飾演一名剛正不阿、辦事俐落的資深檢察官。首度挑戰扮演檢察官的張震，不僅在開拍前多次與導演碰面討論角色，更在劇組的安排下，親自到台北地檢署觀摩，實地參訪地檢署的環境。

張震在現任北檢長官的親自指導下，當面瞭解電影中所有牽涉到檢察官偵察的種種細節，鉅細靡遺地學習檢察官的所有工作流程與人際互動關係，甚至連偵查文件使用的紙張顏色等細節都用心記下，認真程度不容小覷！連導演都不禁大讚：「敬業態度沒話說，真正見識到一線國際巨星的才華與實力！」《緝魂》去年11月開拍，今年初殺青，上映檔期未定。

(中時 )