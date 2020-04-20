「2020台南市兒童藝術教育節」今年首次登場，辦理Logo、吉祥物徵選活動，吸引168名學生投件。台南市長黃偉哲20日上午出席Logo、吉祥物發表會，他表示，可仿效義大利人民在防疫期間仍於陽台高歌，盼透過這次藝術活動，除提昇美感教育，同時舒緩市民心情，達到抗疫效果。

本次徵選Logo設計由長榮中學楊郁萱作品脫穎而出，融入台南古蹟，兼具古都特色。吉祥物徵選則由台南高商黃玟靜作品「花兒」取勝，花朵手持畫筆的可愛兒童超吸睛。黃偉哲強調，美感教育是未來科技世界的軟實力，將持續提供機會，讓莘莘學子展現藝術才華。

這次發表會由新東國小學生以口說藝術表演開場，現場也發生有趣插曲。表演後，黃偉哲特別邀請新東國小同學上台，並笑著糾正學生「口罩戴太低了」，逗趣互動引發現場笑聲。

台南市教育局表示，吉祥物命名活動已選出3個候選名單，分別為「朵朵」、「ISHA（藝夏）」、「海亞特~Hi!Art」，即日起進入第2階段網路票選活動，歡迎市民踴躍參與。

(中時 )