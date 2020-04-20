瞄準防疫小確幸，全家便利商店化身下午茶店，今（20）宣布推出全新2.0版日式「極鬆餅」，主打雲朵般的膨鬆柔軟，厚度比以往增加三成，有原味、蜂蜜、紅豆、巧克力四款口味；飲品方面除了私品茶推出「金萱青茶」、「金萱鮮橙青茶」兩款新口味外，Lets Cafe單品咖啡「盧安達」也強勢回歸，在約130家店提供雙口味單品咖啡販售，要讓消費者宅在家也能靠美食療癒身心！

全家表示，近期攻佔IG版面的400次咖啡、1000次雲朵蛋糕捲，顯示全民除了居家抗疫以外，也發展出一套紓壓系的宅居娛樂，從全家內部銷售統計來看，也發現今年第一季甜點、蛋糕類品項業績年增2～3成，且咖啡跟茶飲在周間熱賣外，假日也出現銷售上揚趨勢。

鑑此商機，全家宣布4/20起推出全新升級2.0版「極鬆餅」系列，全家鮮食部部長黃正田說，全家自從2017年旗下福比麵包廠稼動後，第一個明星商品即是主打鬆軟綿密口感的日式鬆餅，曾創下年銷800萬個佳績。

黃正田說，此次推出2.0版全新「極鬆餅」系列，強調空氣感餅皮和吃得到顆粒感的內餡，由福比麵包廠耗時半年研發，以日本專業技術指導，添加紐西蘭牛奶，加上3段燒成的日式雲燒工法，製成膨鬆柔軟的餅皮，厚度比以往增加三成，內餡也選用具口感的香醇蜂蜜、顆粒飽滿大納言紅豆等，讓消費者能夠品嚐到日式專賣店等級鬆餅。

全家表示，4/20率先推出「經典蜂蜜鬆餅」、「大納言紅豆鬆餅」；4/29再推出「榛果巧克力鬆餅」、「香醇鬆餅皮」。其中，此次特別販售的「香醇鬆餅皮」，消費者可回家自行DIY搭配。4/22～5/19購買極鬆餅系列，還可享單品中杯美式、拿鐵咖啡半價優惠。

此外，全家單品咖啡也首度一次提供兩種口味選擇，黃正田說，全家自2017年推出Lets Cafe單品咖啡至今，銷售杯數翻倍成長，並已拓展至全台3,500店販售。為提供消費者更多元選擇，將於全台約130間店提供兩種單品豆選擇，消費者可依個人喜好選擇帶有杏仁果香、柑橘酸甜風味的「巴西玫瑰鑽」，或強調花香及果酸味的「盧安達紅波旁」，而全新的單品咖啡杯身設計也更具質感，4/20～4/24全家APP商品預售還推出冰單品美式／拿鐵買1送1優惠。

另外，在茶飲部分，全家也表示，全家私品茶繼推出仙女紅茶、德傳茶後，4/22起再選用台茶12號「金萱茶」，推出具有濃郁茶感的「金萱青茶」，以及添加柳丁原汁及果肉的「金萱鮮橙青茶」。為歡慶新品上市，4/22-5/19實體店舖任選第2杯7折，4/22～4/24 全家APP商品預售也將推出2件優惠價活動。

(工商 )