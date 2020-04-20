敦睦艦隊爆發24名官兵染疫，引起各界關注，外界質疑是否有隱匿疫情的可能，對此，國防部副部長張哲平（圖）20日在立法院外交及國防委員會會前受訪表示，經國防部專案小組初步調查，是否有隱匿很難做精準判斷，因為醫師有其專業判斷，目前中央流行疫情指揮中心以及國防部都成立專責編組，將配合指揮中心後續調查。（劉宗龍攝）

敦睦艦隊磐石艦確診24名新冠肺炎，國防部副部長張哲平今天在司法法制委員會答詢時證實，磐石艦有337位軍士官兵，其中70人看診71次，且其中有五人發燒。

民進黨立委趙天麟質詢，根據軍醫局提供的資料，磐石艦有337位軍士官兵，其中竟70人看診71次，且其中有五人發燒。張哲平回應，在敦睦整個航行過程中，到達帛琉前後「確有5人發燒。」

但張哲平也強調，艦上醫官將患者隔離到一般病房作診治後，「大約4到6天這些症狀也就沒有了」。趙天麟質詢，若稱只有那三個，即396、397與398案就算了，但艦上實際有這麼高比例人數曾求診過，其中5人還曾發燒，3月26日期間正是美國羅斯福號確診發生染疫的情形，國際都知道嚴重性，為什麼海軍敦睦支隊如此輕忽？

張哲平表示，國防部已經將此也列為調查項目，海軍已表示會依指揮中心所有調查結果，究責相關人，「應負什麼責任就負什麼責任」。

國民黨立委李貴敏質詢目前軍方的因應措施，張哲平表示，已經把700多名官兵電話通知集中檢疫，動用國軍車輛載回，並佩戴口罩量測體溫，相關人員也要做居家隔離，已經初步調查可能去的地方，目前是採取要求官兵「在外面的不回去，在裡面就不出來。」

(中時 )