國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，鑒於現在出現感染源不明、多數感染者並無明顯症狀的情形，且國軍為執行戰備巡弋，絕大多數單位不可能如同民間企業，採取大規模人員分流或在家上班等應變措施，國防部應認真考慮分階段對部分值勤環境較為封閉的主戰單位官兵，例如潛艦、基隆級驅逐艦、各式巡防艦、防空飛彈部隊、多人操作之P-3C反潛機等，分階段優先進行新冠肺炎的普篩，以確保國軍優先接戰單位之戰備不受疫情影響。

揭仲表示，像潛艦部隊不僅攸關我軍防衛戰力，又具備數量少且官兵訓練補充不容易等特性，且每次出勤官兵均需在比水面艦更為狹小、封閉的艙間中，待上數天甚至幾個星期，期間還須輪流使用生活設施。一旦出現群聚感染，將立即導致國軍潛艦長久無法執行任務。實在有必要對每位潛艦官兵進行新冠肺炎的篩檢，確保官兵健康無虞，才能出海執行任務。

揭仲建議，國軍也應針對目前在港或在基地待命的所有水面艦，先進行新冠肺炎的篩檢，在結果出來前暫不出海，相關任務則由延長目前已在海上艦艇的巡弋時間來因應。至於P-3C反潛機和防空飛彈部隊，則可考慮將官兵區分為「戰備組」和「檢測組」；等「檢測組」全部完成新冠肺炎的篩檢，確定健康無虞後，再和之前的「戰備組」輪替，並對後者進行篩檢。

揭仲認為，相關分階段對官兵進行普測的措施，也應逐步擴大至所有主戰單位，甚至作戰部隊。

(中時 )