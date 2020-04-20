【現場直播】中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.20

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例COVID-19境外移入病例(案421、422)，均為旅外就學20多歲女性。

指揮中心指揮官陳時中表示，案421於1月16日赴加拿大就學，4月13日出現咳嗽有痰症狀，4月19日返國入境時，因上述症狀由機場採檢通報，於今日確診。

案422於1月11日赴美國就學，期間曾於1月14日至3月15日至西班牙，3月8日出現呼吸困難、喉嚨痛及腹痛等症狀，並於美國當地就醫，4月18日自美國返國入境時主動聲明曾有不適症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發國內最大宗的群聚感染，出現24例新冠肺炎確診個案，因下船後在全台各地趴趴走，引發民眾恐慌。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示。敦睦艦隊這兩天積極疫情調查，也發了簡訊，本人、接觸者各一次，今早21萬針對有接觸過的人也發出簡訊，提醒自主健康管理，有任何不適要主動聯絡1922。

莊人祥表示，這24名確診病例，年齡中位數27歲，其中17名是官兵，6名是政戰學院學生，剩下1人是海軍軍校學生。

最早發病日是4月1日，無症狀7人。莊人祥表示，有咳嗽症狀有9人，另外球覺異常9人，喉嚨痛味覺異常個有7人，發燒3頭痛3。

根據下船後健保就醫，6個在4/15~4/17有就醫，都是過敏性鼻炎，嗅覺喪失，上呼吸道感染等。

陳時中表示，群聚事件已經進入次波感染，且潛伏期期間也會陸續發病，因此都在集中檢疫所觀察，因為其波疫清可能是無症狀或是輕症個案，對於可能感染源還在後續調查與釐清。

專家小組召集人張上淳表示，曾有幾位有就醫紀錄，昨天一早對其中五位抽血，昨晚初步五個有三人身體出現抗體，雖然PCR是陰性，但出現抗體表示曾經感染過。抗體檢驗還是需要，在三個實驗室分別做檢查都得到一致的結果。

陳時中表示，感染途徑從第一波到第二波甚至第三波途徑為何到底是怎麼樣會全體做血液檢查。更重要要把疫情調查做好，把相關接觸者匡列。

陳時中強調，疫情調查有很多困難，呼籲一定要誠實以對，就是對防疫有功，政府一定會保護誠實以對的人。要把第二條防線守好。

(中時電子報)