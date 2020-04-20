疫情期間，美食外送平台成為消費者在家防疫、解決日常生活所需的重要管道。Uber Eats 在提供消費者便利、多元的用餐體驗之餘，與合作貨運業者在強化外送合作夥伴的安全更是不遺餘力。除遵循中央疫情指揮中心的指引，持續提醒外送合作夥伴強化自身與他人防護措施、加強清潔消毒作業，也推出「無接觸」服務及新增 LINE Pay 付款選項，減少直接接觸。Uber Eats 與其合作貨運業者今（20）日宣布獲李長榮化工捐贈75%異丙醇稀釋清潔液，可望嘉惠7,000多名外送員，一起努力防疫，守護消費者、外送合作夥伴的送餐及用餐安全。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 作為合作餐廳、外送合作夥伴及消費者信賴的後盾，希望在與合作貨運業者一起持續努力保障外送合作夥伴及餐廳合作夥伴衛生安全的同時，讓消費者也能安心享用優食。很開心此次獲贈李長榮化工捐贈75%異丙醇稀釋清潔液，讓外送合作夥伴加強保溫袋的清潔殺菌，增添平台用戶的安全與安心。

(工商 )