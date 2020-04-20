蝦皮購物開創造節元年、月月祭優惠！宅經濟刺激電商加速造節，蝦皮購物看好產業前景宣告2020年為「造節元年」，運用大數據掌握消費輪廓每月造節搶攻消費者心佔率。繼「3.3品牌購物節」、「4.4雙享節」成效亮眼，今宣布「5.5 購安心節」暖心開跑，呼籲用戶防疫期間安心在家上蝦皮。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物2019年在用戶的支持中屢創佳績，台灣及東南亞7國總訂單數突破12億、業績年成長逾200%。2020年我們將服務與優惠全面升級，縱觀市場趨勢及消費需求打造各種主題的購物節慶。如今面臨疫情挑戰，蝦皮購物期盼落實企業責任，讓用戶安心在家也能以有感的回饋購足日常所需，同時藉由平台資源協助品牌夥伴提升線上業績。即日開跑的『5.5 購安心節』正希望讓用戶及品牌夥伴感受到我們的真誠與用心，一同攻克防疫之戰。

根據App Annie最新調查，蝦皮購物作為台灣及東南亞地區購物App下載數、月活躍用戶數第一，持續站穩台灣領導電商地位。繼公布2020年電商四大發展趨勢，順應產業動態宣佈「月月造節」年度策略，試行迄今已創下諸多優異成績，如3月「3.3品牌購物節」、4月「4.4雙享節」活動期間皆帶動全站訂單較去年同期成長逾5成。

此外，蝦皮購物更積極發想創意行銷，善用站內遊戲、直播互動等功能提升購物體驗，繼去年蝦皮直播在台創下7,500萬總觀看人次的亮眼佳績，今年全新上線的「蝦蝦果園」互動遊戲，讓用戶邀請好友澆水灌溉虛擬植物，獲得真實商品如水果、咖啡或購物金，平均每日超過4百萬次遊玩，大幅提升互動體驗及用戶黏著度！

近年來隨著線上買氣飆漲，品牌持續將資源轉向電商平台，蝦皮購物同步感受到品牌線上銷售力道顯著增溫，鎖定「品牌結盟」策略，攜手國內外知名品牌、實體通路進駐合作，透過開設官方旗艦店、推動超級品牌日及跨品牌合作計畫等，帶來新的銷售動能。如2019年蝦皮商城Top 10品牌年度業績飆漲高達近20倍，而2019年超品日更帶動品牌平均業績成長60倍！今年品牌業績雖受疫情烏雲籠罩，蝦皮購物仍將持續協助品牌夥伴成長，以「超級品牌日」作為品牌策略結盟起點，每週平均攜手2個以上知名品牌推出「週週超品日」，雙倍提升促銷檔次與折扣力度，勢將創下百倍業績成長，助品牌找到疫情陰霾的突破口！

(工商 )