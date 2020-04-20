外送英雄崛起！隨著新冠肺炎確診人數增加，居家隔離和居家檢疫人數也大幅增加，外送成為減少外出用餐群聚風險、甚至是居家檢疫時的最佳選擇。疫情期間， foodpanda攜手上萬名外送夥提供專業即時的外送服務，每天為全台民眾送上百萬份餐點及生活用品，做消費者在不同時期的外送英雄。

foodpanda 為感謝每位外送英雄的投入，於日前舉辦第一屆「外送夥伴感謝祭」，號召網友一起對平常只有機會說上一句話的外送夥伴道出感謝之意，得到眾多迴響。foodpanda收集網友留言，總結前三名最感謝外送夥伴的時刻，以「行動不便時」、「下雨天外送」及「疫情期間」三大情境最有感，直呼每一個外送員都是外送英雄！

同時， foodpanda 加倍關注防疫期間外送夥伴的權益及保障，推出完整防疫配套方案以保護每位外送夥伴，並主動提供「法定傳染病補償健康保險」，外送夥伴若確診新型冠狀病毒，將可領取 15,000 元法定傳染病補償保險金，讓外送英雄擁有更堅實的安心保障。

(工商 )