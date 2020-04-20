1970年4月22日開始的地球日環保活動，至今已屆滿50週年，每年都有超過10億人投身參與這項極具意義、全球最大的環境保護運動。國家地理頻道特別於地球日當天首播由導演楊守義與萬俊明攜手、緯創人文基金會支持拍攝製作，林務局與特生中心、台南野保學會協助，耗時兩年半製作生態紀錄片《夜行獵手：台灣草鴞》，將瀕危的台灣東方草鴞的生態史首度呈現在螢幕上。

《珍古德：點燃希望》拍攝珍古德3百多天貼身紀錄，紀錄超過70年珍藏影像。（圖／國家地理提供）

「台灣草鴞」是台灣瀕臨絕種、唯一住在草叢的草生性貓頭鷹，世界各國對於草鴞野外生態幾乎一片空白，是極為珍貴、神秘難尋的生態物種。這些美麗的夜間狩獵者在臺灣西南部熱帶草原只剩下不到500隻，過往連專家學者也找不到的野外草鴞，遑論完整的攝影紀錄，本片導演楊守義談到拍攝的契機說：「因為科學家與鳥類專家都很難在野外與牠有機會驚鴻一瞥，又是面臨瀕危的物種，因此我們開始收集臺灣草鴞的資料。2017年的冬天，林務局與學者專家開始進行臺灣草鴞的衛星追蹤計畫，讓我們紀錄片團隊有了一個『好的生態保育故事』的開始。」

國家地理頻道在4月22日地球日當天凌晨1點開始播出「世界地球日希望永續」特輯24小時馬拉松節目；包括《珍古德：點燃希望》、《影像方舟》，以及由台灣製作團隊金鐘導演楊守義與萬俊明攜手再一鉅作《夜行獵手：台灣草鴞》。將大自然生態透視帶到人們眼前，啟發大家更多對於地球的希望與尊敬。

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(中時電子報)