台灣花卉市場大崩盤，農委會緊急祭出低利紓困貸款、外銷運費補貼等政策，但不少花農卻反映政策實際助益不大！

疫情爆發後，全球「鎖國」抗疫，台灣一年高達165億元的花卉首當其衝受重創，在外銷無門、內銷低迷之下，花農們賠錢苦撐，縱然農委會提供低利貸款方案，但花農表示，他們不像大企業是靠借貸周轉做生意，真的不想走到借錢這一步，若撐不下去了，不如退場不種了。

目前花卉產業中，除了花農苦撐外，還有一群最底層、沒有投農保的零工一族被忽視，他們在農忙時期或需要切花出貨時來農場打零工，在疫情下頓失工作，日子艱苦。

高雄種石斛蘭的張姓花農告訴記者，因為疫情關係，從過年後，他種的花就賣不出去，他看到政府有3萬元薪資補助計劃，跑去申請，結果對方回應，他是農民不符合資格，要他向農委會申請低利貸款，「說真的，我不想借錢，如果不是不得已，我也不會想去申請政府補貼。」

在疫情爆發後，台灣花卉外銷急凍，屏東文心蘭業者陳宏志指出，台灣文心蘭在全球極具競爭力，主要市場是日本，在日本進入緊急狀態後，價格下滑、外銷接單驟減，3月底他出了一批貨，原本預計賺2、300萬元，因為海運運費大漲，結算後反而倒賠幾十萬元；他為了維持客戶關係、維護競爭力，避免疫情後失去外銷市場，現在是賠錢也要出貨，目前在農委會的運費補貼下，運費賠的比較少，但還是賠錢。

至於低利貸款方案，陳宏志認為，花農和企業不一樣，他相信多數自力創業的花農們，會努力擴銷、節省開支維持營運，不會想走到紓困借錢這一步。他也透露，目前有不少花農向農委會提議不如以依面積補助、耕鋤、或收購花卉穩住市場度過難關，但這些計劃目前還未獲農委會採納。

陳宏志點出，在花卉產業中有一群底層的工人，這些人沒有投保農保，大多是隔壁鄰居的叔伯阿姨來農場打零工，這些人其實也是勞工，卻無法申請勞動部的3萬塊薪資補貼，算是最弱勢的一群。

對此，農委會今將與勞動部協調，希望投保勞保的農業勞動者如漁會、農企業也能納入紓困對象。

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(中時電子報)