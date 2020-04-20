民眾黨今(20)日舉行記者會針對「酷碰券」政策提出建議，立委蔡壁如表示，政府常常說要雨露均霑，但從酷碰券的條件說，看起來是獨厚少數電子支付平台，民眾黨認為政府不應該設下高門檻圖利特定業者，甚至中資等外國廠商，卻排除「悠遊付」等本土業者。

民眾黨立委邱臣遠表示，目前台灣非現金支付佔總消費額38%，以2月份的消費金額來看，信用卡2184億元、悠遊卡等電子票證61.9億元，而街口支付、LINE Pay等電子支付管道是最少的，僅27.8億元。邱臣遠指出，這次酷碰券發放的規劃，眾多非現金支付的管道皆被排除，包含會員數未滿100萬的電子支付業者「悠遊付」、人手一張的悠遊卡、一卡通，和信用卡Visa、Master等通通出局，「這要如何符合政府所說的雨露均霑、立竿見影？」

根據統計，行動支付依賴度和偏好度雖然逐年增加，但消費者較常使用的交易方式，還是以實體信用卡為主，佔85.8%，遠高於行動支付的52.8%。蔡壁如質疑，總統蔡英文先前表示，酷碰券是「振興」不是「紓困」，既然是振興就應該雨露均霑，而非獨厚特定廠商。她認為其實有很多種管道能推動非現金社會，「現在用政府舉債來獨厚少數電子支付平台衝用戶數，恐成為本末倒置的作法」。

民眾黨呼籲，還是希望從源頭改變振興的方式，民眾黨建議，應把消費金額歸戶到個人，讓民眾下載APP，三個月活動結束後，或是每個月分階段結算，把消費的總額的25%，匯款到給個人帳戶，才能讓經濟真正點火，將對象設定為所有的商家，才能藉由發放酷碰券，促進民眾消費意願，進而反饋給商家。

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(中時電子報)