今（20）日清晨5時許，台北市中山區林森北路1間KTV，有酒醉男子在搭電梯散場離開時，看到電梯內的長髮女子，竟動手拉了女方頭髮，引發女子友人不滿，雙方6人爆發嚴重肢體衝突，一路從電梯內打到大廳，員工見狀立即報警處理，警方抵達後因這群人已喝得爛醉，口頭勸阻無效，於是使用辣椒水制止，並將鬧事民眾全數帶回，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

宋女也遭警方帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

據悉，今清晨26歲的謝姓男子與2名男性友人在林森北路某KTV歡唱，3人帶著濃濃酒意搭電梯離開，謝男見到同在電梯的宋女（23歲），不知為何竟一時興起拉宋女的頭髮，宋女被謝男突如其來的舉動嚇壞並大叫，宋女的友人見狀不滿，雙方因此發生爭執，一群人在電梯內大打出手，一路打到KTV大廳。

櫃檯人員見雙方扭打成一團立即報警，警方到場後，滋事的2派人馬因喝得爛醉，經過警方口頭制止仍不聽，警方便拿出辣椒水威嚇，雙方被噴了辣椒水後，在地上痛得打滾，接著警方強制力將鬧事的8人全數帶回派出所調查，警詢後其中有6人涉及肢體暴力，後續將依照刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

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(中時電子報)