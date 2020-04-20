新北市一名程姓男子（46歲）昨（19日）早上8時許，載著女友騎車行經萬壽路時，與一名陳姓職業健身教練（23歲）發生行車糾紛，程男認為教練對他「比中指」，2人行經到中正路時，程男直接將機車停在路中央，下車叫囂並持甩棍毆打教練，豈料，教練竟一個拐子，就直接將他壓制在地，警方獲報後迅速到場處理，訊後依《傷害罪》、《妨害自由罪》、《道路交通管理處罰條例》分別將兩人送辦。

警方調查，程男昨日騎車載著女友行經龜山區萬壽路時，超車經過教練身旁，因距離過近，教練當下揮手比手勢，提醒程男，「騎車小心一點，這樣很危險。」此舉竟引起程男不滿，認為教練比出「中指」羞辱他。

教練在路人的協助下報警，警方抵達時，兩人已經沒有停止鬥毆。（圖／翻攝畫面）

程男在新莊中正路929巷口當街攔車，並下車叫囂「你剛剛比的是什麼？」隨後持甩棍毆打教練，但教練也不是「吃素的」，一個拐子就將程男撂倒壓制在地；此時程男女友則在旁高頻尖叫「啊～不要，你幹嘛打他，你手放開！」教練傻眼說到「我打他！？他先打我耶！」並要求路人協助報警，程男踢到鐵板當下直說對不起。

警方到場時，雙方已經沒有言好，但由於都堅持提告，全案訊後將陳姓教練依照《傷害罪》送辦；而程男則依《妨害自由罪》《傷害罪》送辦外，當街攔車部分另依照《道路交通管理處罰條例》開單裁罰。

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(中時電子報)