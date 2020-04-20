在第 2 代 iPhone SE 正式發表後，蘋果又在著手準備哪些新品，要讓全球果粉為之驚艷呢？從時間點來看，爆掉達人 Jon Prosser (@jon_prosser) 指出，蘋果很有可能在下個月(5月)發表全新的 AirPods 以及 MacBook Pro。果粉們還期待嗎？

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

蘋果與 iPhone 7 系列一同發表的 AirPods 無線耳機，帶起了真無線耳機(TWS)的風潮。那麼蘋果在推出具有主動降噪功能的 AirPods Pro 後，對於耳機產品線的計畫到底是什麼？先前曾經準確命中過新 iPhone SE 將會在 4 月 15 日正式發表的爆料達人 Jon Prosser 稍早前指出，原本預定在 3 月份蘋果春季發表會亮相的新 AirPods 已經準備就緒，很可能跟新 MacBook Pro 一起在下個月推出。

針對新款 AirPods，2 月份《Digitimes》曾經報導蘋果正在開發「AirPods Pro Lite」，不過沒有提供相關功能、價格等細節。在此之前，有報導推測這一款新 AirPods 耳機可能維持 AirPods Pro 的入耳式設計，但是移除了主動降噪功能，可能在價格上能比 AirPods Pro 更親民一點。

至於新 MacBook Pro，蘋果先前已經推出了全新的 16 吋 MacBook Pro，還有新一代 MacBook Air。16 吋新款 MacBook Pro 取代了原本產品線中的 15 吋款式，換上了全新的巧控鍵盤；而 MacBook Air 則是升級至英特爾第 10 代 Core 處理器，並且也換上全新的巧控鍵盤。整合過往報導，全新的 14 吋款式可能也將取代目前的 13 吋產品線，並且換上使用者期待已久的巧控鍵盤，提升鍵盤品質與耐用性，且預計也將升級至英特爾第 10 代處理器。

由於 14 吋的 MacBook Pro 爆出傳聞已久，爆料達人的說法可說是有跡可循。不過新款 AirPods 會不會在上一代(AirPods Pro)僅推出半年左右就推出新品，讓人存疑。此外，在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，蘋果相關供應鏈能否有足夠產能可同時應付新舊產品的需求，也是另一個值得觀察的重點。

You ready for this? 👀



Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC



AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct



☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”



End goal: phase out Beats 🤫 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020

除了預測新款的 AirPods 還有 MacBook Pro 之外， Jon Prosser 曾預測 6 月 WWDC(蘋果全球開發者大會)期間，蘋果可能會推出全新的耳罩式耳機；9、10月則可能推出類似 Beats X的「AirPods X」運動款耳機。此外，知名財經外媒也預測蘋果也正在準備平價版 HomePod 智慧音箱、全新的藍牙追蹤器、新一代平價 iPad、Apple TV、iMac 等產品。果粉們接下來一段時間內將迎接的新品，可真不少！

(中時電子報)