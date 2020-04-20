捷流閥業(4580)今年受新冠肺炎疫情影響，第1季營收小幅年減4.67％，惟法人認為，國內資金回流資本支出仍穩定，且新接工程預期可望彌補其他業務，第2季營運可望逐步回升，仍看好今年營收及獲利相較去年有個位數成長。

捷流閥業大陸蘇州廠已於3月上旬完全復工生產，3月兩岸整體稼動率回升超過8成，使得3月營收2.15億元，年增近1成，今年前3月營收減幅4.67％相較前2月年減11.47％有所收斂。

今年以來，疫情影響全情經濟，油價創本世紀以來新低，石化產業需求下降，航運業脫硫安裝需求延遲。但捷流閥業仍持續擴大全球業務接單，其中，桃園生質能中心三偏心與控制閥產品訂單將在第2季出貨，法人認為，新接工程有機會彌補減少的缺口，此外，產品組合改善、原料成本較低、售價穩定，有助毛利率持穩，第1季估計是今年谷底，第2季後每股盈餘將重回2元以上表現。

(時報資訊)