新竹縣因應新冠肺炎疫情，各校召開相關教師晨會，多採用米立雲視訊會議功能。（羅浚濱攝）

新竹縣教網中心近日將把新竹縣米立雲APP上架。（羅浚濱攝）

教育部以資安問題下令各級學校禁用ZOOM視訊軟體，讓許多縣市可能須重新利用其他線上平台進行教學及演練。新竹縣自行架設的米立雲線上教學平台，教育處指相關資料或數據皆存放在新竹縣教網中心機房內，無須擔憂資安問題，使用權專屬竹縣，師生可以放心使用。

縣長楊文科表示，米立雲線上教學平台使用迄今，註冊使用人數已超過2萬3千人，開課數亦超過1600門，最多同時可容納1千位學生上線學習，學校也在近期完成線上教學演練，為停課不停學做好準備。

教網中心表示，米立雲平台除可進行同步及非同步教學外，亦擁有視訊會議功能，因應新冠肺炎疫情，各校召開相關教師晨會或兒童朝會，多採用米立雲視訊會議功能，縣府召開全縣性學校會議，也將採用此平台進行，減少群聚降低感染風險。

教網中心近日將把新竹縣米立雲APP上架，介面可依使用載具調整，無須每次使用都須進行登入動作，若使用者遇到狀況，可進入米立雲平台找尋「米立雲小幫手」視訊會議室，立即反應問題，由專人即時透過視訊進行教學，透過視訊洽公方式解決問題。

此外，縣府提供經濟弱勢學生4G SIM卡及分享器，除縣教網中心外，擇定8所學校做為物流中心學校，當發生班級停課狀況，學校設備不足因應時，可選擇就近學校領取所需物資，減少舟車往返的時間，並搭配學校擬定的線上補課計畫，進行同步或非同步課程教學。

(中時 )