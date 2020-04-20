新北市八里2013年2月發生一起駭人聽聞的雙屍命案，媽媽嘴咖啡店長謝依涵，以藥物迷昏常客陳進福、張翠萍夫妻，再先後扶到河邊紅樹林持刀狠刺奪命。謝依涵在法院庭訊時，聲稱與陳進福有不倫戀，還說陳進福對同樣受害的妻子也「有些想法和計畫」，讓被害人家屬與律師庭訊後痛罵謝女心機超乎想像。

在日本沖繩擁有2座無人島的陳進福，被謝依涵稱二人有不倫戀。（本報資料照片）

陳進福與張翠萍夫婦居住在鄰近咖啡店的別墅，陳進福自2009年起為咖啡店常客，張翠萍也會一同前往，均與謝依涵熟識。陳進福得知謝依涵父親已過世，胞姐在海外求學，母親隻身在高雄謀生負擔家計壓力，2010年起陳進福開始不定期資助謝依涵，提供資金、傳授投資股票，曾有意認謝依涵為乾女兒。

↑陳進福的遺體在八里自行車道旁的淡水河邊紅樹林被發現。（本報資料照片）

陳進福1934年出生，是台灣籍富商，曾任教日本拓殖大學，在日本沖繩縣擁有2座無人島；張翠萍是實踐大學餐飲系副教授，1956年出生，擁有價值約新台幣4000萬元珠寶。謝依涵覬覦張翠萍的價值高達新台幣4000萬元的珠寶，在取得陳進福贈與的鑽石戒指後，曾戴着鑽戒炫耀給張翠萍看：「這是陳伯伯送我的」，引起張翠萍的戒心，於2012年9月將其珠寶移往台北市北投區農會保管箱存，謝依涵期間多次前往設法打開保管箱，但因未擕帶張翠萍的身分證而被行員拒絕。

人間蒸發14天的張翠萍遺體，在淡水河左岸自行車道旁泥沼地尋獲。（中時資料照）

謝依涵因結婚在即，不欲家人與男友知道她與陳進福間「密切往來」，欲儘速了斷與陳進福間之關係與改善家庭經濟，覬覦陳進福夫婦財力，遂計畫「謀財害命」。2013年2月16日，利用準備飲料之便，對陳進福夫婦下藥，俟2人陷入意識不清狀態後，先後攙扶至咖啡店外予以殺害。

陳進福及張翠萍夫妻舉辦告別式時，親友及實踐大學師生都前往弔唁。（圖／翻攝畫面)

2013年8月27日，士林地院開庭審理八里雙屍案，謝女面對法官提問「爲何陳進福贈與數10萬元與約18件飾品？」，謝女回答：「是爲了示好」，還說，當初陳進福主動要認她當乾女兒，爲了教她操作股票，不但匯50萬元到她戶頭，每周還到她住處教操作股票，2人往來密切，但陳進福要她保密，謝女對法官表示：「從我們第一次發生關係後，借款與飾品就變成贈與」。」

謝女犯案發對法官表示，並非為了謀財殺害陳進福、張翠萍夫婦，對於案發前就曾去開過陳進福的銀行保管箱、盜領張翠萍帳戶的錢，和到診所拿犯案用的安眠藥，是陳進福所指使，還說「陳先生對張女士有些『想法和計畫』」，並指出陳進福夫妻其實不如表面上的和睦，「陳先生對我抱怨不少張女士的話！」

「媽媽嘴」2010年耶誕夜，富商陳進福（右）在媽媽嘴參加店長謝依涵（左二）生日聚會。（摘自媽媽嘴咖啡臉書）

陳進福和張翠萍家屬到法庭旁聽，盼法官查明真相。（中時資料照）

合議庭追問謝女為何接受陳進福的金錢資助，謝女起初說自己想趕快獨立，以減輕母親的壓力，陳進福得知後因為同情她，所以主動提供資金，還教她投資理財，謝女並以「陪伴」陳進福來換取現金。

不過檢警到陳進福住處蒐證，並沒有發現謝女進出的跡象，質疑謝女稱兩人有「不倫戀」的說法。對此，謝女在回應的過程中數度露出微笑表示，和陳進福的不倫行為「不是很常，兩年內只有5、6次」，不一定在家裡進行，也不是每次都有「器官的觸碰」，此外，謝女還說案發前最近一次的不倫行為，相隔已快1年，平常只陪他吃飯、散步和說說話而已。

陳進福家屬氣憤表示，謝依涵每次開庭都謊話連篇，不斷有新的說法，並反駁陳進福和妻子不和睦一說，強調夫妻倆曾在荒島一起開墾多年，感情很好。陳進福家屬委任律師魏憶龍則痛批謝女在被害人家屬的傷口上灑鹽，「這個女孩子的心機與講故事的能力，超乎我們的想像！」。

謝依涵曾告訴朋友，她大學時期曾同時與8個男生搞曖昧，就算姊姊說她「爛透了」，她也不在意，在她的交換日記中，還大方地透露自己的感情世界，表示大學參加了很多社團，也認識很多人，認同男人只要有錢有勢，長得醜也會有人要，改變了她對男女交往就要彼此死守的想法。

謝依涵2017年4月19日最高法院維持更二審，判處無期徒刑定讞。（中時資料照）

她還透露，自己後來在大學交了一個「真正的男友」，她為了幫家裡減輕負擔，去酒店當小姐、大賣場偷東西的事，都獲得這名男友的原諒。謝依涵的前男友因為要求復合遭拒，把日記內容當成黑函，寄給咖啡店的員工。但與謝依涵交換日記的朋友也提出澄清，這封信曾收過兩次，第二封出現當酒女和偷東西的內容，懷疑是男友報復她而加油添醋。但所言真假？仍不得而知。謝女曾三度被判死刑，但2017年4月19日最高法院認為謝女可教化，維持更二審判處無期徒刑定讞。

(中時電子報)