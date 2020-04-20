清華生科系教授王雯靜(右)、生資所副教授蘇士哲共同發表研究，解開新型冠狀病毒高傳染力之謎，同時也將最新研究寫入該系大學個人申請第2階段筆試試題中。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華生資所副教授蘇士哲(左起)、生科系主任殷獻生、生科系教授王雯靜期盼生科院朝醫學領域發展。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學生命科學系19日舉行109學年度大學個人申請第2階段筆試及面試，今年疑受到新冠肺炎疫情影響，申請生科系的考生人數暴增5倍、計有185人，而出題教授也特別將最新完成的新冠病毒研究入筆試考題，讓試題與時事接軌。

清華大學指出，該校生命科學系今年度預計招收47名學生，其中個人申請名額為29名，卻湧入185人報名，創下近年新高。

另，今年申請的門檻提高為英文、數學、自然3科前標，與陽明大學同列全國各大學生科系的最高門檻，申請人數仍暴增，且不少為3科滿級分的考生，申請人分數提高、人數也增加，應與今年爆發的新冠肺炎疫情有關。

此次筆試特別的是，命題教授也將自己對新型冠狀病毒的最新研究入題，包括生科系教授王雯靜、生物資訊與結構生物研究所副教授蘇士哲共同出題，其中1題即是取自他們即將刊登在《科學人》雜誌上的最新研究成果，要考生閱讀題目後回答「新冠病毒為何具有如此高的傳染力？」

蘇士哲表示，筆試考題除了考驗學生能否從第1手研究判斷新型冠狀病毒具高傳染力的主因，也提供了此病毒與蝙蝠、穿山甲、人類的基因序列，讓考生研判新型冠狀病毒中間宿主的特性，及哪些臨床檢驗方法可行。

生科系主任殷獻生指出，清華大學生命科學院多位教授此次也參與了由中研院主導的防疫國家隊及「清大─國防醫新冠肺炎研究計畫」，投入包括疫苗及老藥新用的研發。

殷獻生強調，清華生科的特色在於跨領域的研究整合，如發展新型冠狀病毒的快篩檢測試劑或偵測儀，除需生醫背景來判斷要用病毒核酸中哪個片段來做測試，還需要工學知識來建立模組，提升感測器的準確度與靈敏度，清華生科鼓勵學生發展雙專長，如能兼具理工、電機、資工學識，就能解決更多臨床醫學的難題。

清華大學生科系個人申請筆試題目已公布在清華大學素養題平，有興趣的民眾可上網瀏覽。

(中時 )