台中市環保局清潔隊20日到高鐵台中站外公車月台進行大消毒。（林欣儀攝）

台灣傳出首宗軍艦群聚感染新冠肺炎，24名確診者中有3名為台中人，為避免防疫破口出現，高鐵20日凌晨針對車廂、車站及月台內外進行大消毒，台中市交通局也要求客運業者全面消毒14輛市區公車，並持續追蹤、掌握客運駕駛健康。

磐石艦驚傳群聚感染新冠肺炎，其中1名確診者於15日搭乘高鐵返回台中、接著轉乘161路公車至台中榮總與家人碰面，交通局指出，接獲訊息後第一時間即連繫客運業者、針對14輛市區客運進行消毒，該班次駕駛目前身體健康，但仍停止上班14天，也調閱當天乘車票證與錄影資料、防堵疫情擴散。

除該名搭高鐵並轉乘市公車的士官，另有1名確診的軍艦實習生也於15日搭乘高鐵返回台中、並於車站被家人接回，為維護車廂及車站內外環境，台中市環保局20日針對台中站內外環境、公車月台等處大消毒。

高鐵指出，在新冠肺炎疫情升溫後，及每隔2小時就針對車站內設施加強消毒，接獲軍艦感染訊息後，更於19日加強官兵行經車站、全列車消毒；因高鐵列車都設有獨立空調系統，且每車次返抵端點站後會以酒精全車消毒，也落實搭車戴口罩措施，呼籲旅客安心。

(中時 )