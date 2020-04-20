海軍確診新冠肺炎，事情爆發後，疫情中心馬上進行疫調，正在釐清感染源，而相關究責問題也引發熱議，對此，宅神朱學恒直言，錯不在基層士兵 一切的錯誤和責任都是那些不尊重官兵性命和染疫風險，下令敦睦任務照常執行的官員。

朱學恒今天在臉書發文表示，在這次的敦睦遠航艦隊染疫的事件中，他並不贊成對艦隊中的任何官兵追究責任和進行調查。因為錯根本不在他們。他們是七百七十四名接受國家命令，明知必須冒險犯難，還服從命令勇往直前的英雄。一切的錯誤和責任都是那些不尊重官兵性命和染疫風險，下令敦睦任務照常執行的官員。

朱學恒指出，這七百七十四名官兵跟那些幾十年沒回台灣染病才想到台灣好的雙重國籍者不同，他們跟那些貪圖低價美景廉價機票的旅行者不一樣，他們是明知風險存在，卻奉命必須遠航赴險的軍人。

朱學恒強調，如果你能夠選擇，你會在這個時候離開防疫安全的台灣，登上一個比鑽石公主號還要擁擠，航程比郵輪還要顛簸數十倍，路上還必須要二十四小時輪值無休無止的進行戰備操演的鐵盒子，前往一個在全世界都已經疫情大流行的狀況下卻聲稱零確診的國家嗎？

宅神臉書。（摘自宅神臉書）

(中時電子報)