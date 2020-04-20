海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，國民黨前主席朱立倫上午參訪超馬選手林義傑的公司，在接受訪問時對此批評「實在是難以想像」，這段時間大家都禁止出國，禁止境外民眾造成境外移入，沒想到國軍還要做這樣的交流活動，造成防疫破口，希望這破口用最快速度堵起來，不要有任何隱瞞。

對於紓困方案，朱立倫呼籲，紓困要非常迅速確實有效到基層民眾跟最需要幫忙的企業的手中，現金的確是各國所採用的方式，目前各政黨也都傾向發現金，只是方法不同。

他說，日本對於是否發現金也吵半天，最後仍繞回原點，目前台灣經濟的確進入到寒冬，影響非常大，行政院雖然還是認為經濟成長率為正，但他在地方探訪的結果，不管是服務業還是中小企業，甚至大型產業，狀況都不樂觀，IMF預測的成長率負4％是很合理的。

朱立倫說，如何普遍把紓困金額發到民眾手中十分重要，除了特別需要幫忙的企業員工發現金以外，另外提不出明確證明的一般民眾，用「排富」的狀況下，直接快速發現金，才能普遍有效的幫忙民眾。

有關國民黨擬邀新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕當指定中常委卻遭拒，朱立倫說，對於地方首長而言，最大的壓力就是做好市政工作，參與黨務對市政工作不見得有幫助，目前很多地方首長一心一意都放在地方市政工作上，應該要多予體諒。

有關國民黨中央與立法院國民黨團密切配合狀況。朱立倫也說，大家還是希望台灣有一個比較強而有力、能夠監督的在野黨，國民黨前一段日子表現讓大家失望，希望大家加油。

(中時 )