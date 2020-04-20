台灣高鐵(2633)針對海軍磐石艦確診官兵曾搭乘高鐵指出，昨日起已完成官兵行經車站及全車隊列車加強消毒，後續並持續進行車站加強消毒作業，同時，一旦確認曾有確診個案搭乘列車先回送基地以機械噴霧進行車組消毒，並全面擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布，完成深度清潔後，才會再投入營運服務，以維護旅客健康安全。

台灣高鐵強調，列車車廂均設有獨立空調系統，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即會以酒精進行全面消毒。另外，於每日於收班後再進行一次全車消毒；同時，高鐵各車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，並於旅客動線上廣設消毒酒精，並封閉車站生飲台型式飲水機。

有確診官兵曾經進出高鐵車站，全車隊列車於4月19日收班後完成加強消毒，後續更持續針對確診案例所搭乘的列車立即暫停載客服務，完成深度清潔作業後再行投入營運服務。

(時報資訊)