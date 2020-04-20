海比陸安全！這郵輪奇蹟零確診 乘客不願下船 14:002020/04/20 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在各國郵輪、軍艦紛紛傳出新冠肺炎群聚感染情形後，義大利豪華郵輪歌詩達盛饌號（Costa Deliziosa）卻能幸運躲過疫情，締造0確診紀錄，原來是疫情爆發之初郵輪即出航，加上各國拒絕郵輪靠岸，乘客長達35天未上岸。不過現在郵輪之旅即將邁向終點，傳出有部分乘客怕上岸染疫，因而不願下船。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #郵輪 #歌詩達盛饌號 #Costa Deliziosa #0確診 #下船 #軍艦 #公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 撕裂內褲「放進去」 男飛機上性侵鄰座妹：她腳沒夾起來 17:072020/04/16 社會 新加坡確診數破5000大關 考慮移工入住2郵輪 20:592020/04/17 國際 EIU警告各國振興措施會引發債務危機 21:522020/04/17 財經 美國務卿：陸或趁疫情迫各國使用華爲設備 16:012020/04/18 兩岸 央行：全球債務遽增 全球債務相對GDP比率將再創新高 20:332020/04/18 財經 澳洲刑事調查公主號 04:092020/04/19 產業特刊 停靠2個月燒500多萬 寶瓶星號今駛離基隆港 12:302020/04/19 生活 賈伯斯不願承認的女兒 揭父親真面目 19:082020/04/19 星奇 燒逾500萬元 寶瓶星號駛離基隆 04:102020/04/20 地方新聞 可能因暈船誤判 吳斯懷：不能責怪醫官、染病官兵 12:022020/04/20 政治 國際熱門新聞 驚！巴黎用水中發現新冠病毒 - 時事 川普嗆陸秋後算帳 武漢病毒所回應了 認缺乏智慧 - 國際 德大報為新冠求償5兆 北京怒了 - 國際 加拿大史上最慘槍擊案 含警、嫌共釀17死 - 國際 法諾貝爾獎得主稱「病毒源自武漢」法官方一句話反駁 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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