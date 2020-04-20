在各國郵輪、軍艦紛紛傳出新冠肺炎群聚感染情形後，義大利豪華郵輪歌詩達盛饌號（Costa Deliziosa）卻能幸運躲過疫情，締造0確診紀錄，原來是疫情爆發之初郵輪即出航，加上各國拒絕郵輪靠岸，乘客長達35天未上岸。不過現在郵輪之旅即將邁向終點，傳出有部分乘客怕上岸染疫，因而不願下船。

(中時電子報)