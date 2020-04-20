北市南港區蕭姓保母去年2月初照顧9個月大張姓嬰兒，卻因嬰兒頭部受撞擊或搖晃，導致腦部出血，傷勢已達身心障礙程度，保母辯稱是餵食時突然往後仰，碰到安全軟墊，但經醫院病歷資料顯示，嬰兒傷勢並非自身疾病所造成，士林地檢署認定是保母照顧疏失，依舊法業務過失致重傷罪提起公訴。

張姓嬰兒的父母，去年2月11日將嬰兒交給61歲蕭姓保母照顧，每天早上7點半到下午5點半，一周5天，晚上則由嬰兒父母接回家照顧，2月20日傍晚5點50分，張父將嬰兒接回家，發現嬰兒四肢癱軟，一直在睡覺，叫也叫不醒，6點15分立刻送往醫院急診。

保母供稱，案發當天下午4點在餵食時，嬰兒忽然往後仰，頭部碰觸安全軟墊，當時有哭、嘔吐的情形，而經檢察官函詢其他醫院，經過電腦斷層診療，證實男嬰的症狀是與撞擊、搖晃有關。

張父則稱，早上送嬰兒到保母家時，一切都正常，下午由他接回嬰兒就發現異狀，檢察官囑託刑事局對保母、嬰兒的父親進行測謊，保母則未能通過測謊，而張父則通過測謊。

經醫院鑑定，嬰兒左側硬腦膜下血腫、癲癇、動作發展遲緩，已達重傷害程度，而且根據復原的情形，證明並非自身疾病所致，認定是在保母照顧期間，保母疏忽導致男嬰受傷，未來則會發展遲緩、皮質性失明、交通性水腦症等，已達身心障礙的程度，因而認定責任在保母身上，依業務過失致重傷罪起訴。

(中時 )