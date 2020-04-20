黃重順的南瓜園內，有一條南瓜隧道，吸引許多民眾打卡拍照。（吳建輝攝）

彰化溪湖人稱「瓜仔王」的農民黃重順，種植哈密瓜及南瓜經驗長達40年以上，彰化縣長王惠美今日上午親訪，王惠美說，青農當道，老農也不遑多讓，黃重順的玩具南瓜是縣內的主要供應來源，透過黃重順幾十年的研究與經驗，讓大家看到彰化農民在顳上的精進與努力。

黃重順在他1.5分的農地上，栽培出罕見品種的天蜜哈密瓜，其他還有約20種以上不同樣態的玩具南瓜，而黃重順的天蜜哈密瓜是罕見的品種，帶有蜂蜜香氣且入口即化，在他的細心栽培下，每年都有很好的收益。

王惠美說，黃重順原本是種植水稻，1979年開始種植哈密瓜，並開始研究玩具南瓜，至今已成功栽培出20種以上的品種，還曾經種出重達150台斤的巨大南瓜，參加比賽也時常獲獎，也歡迎大家到溪湖巫厝社區的農田賞瓜。

黃重順表示，大南瓜是當時擔任社區理事長時，在做社區營造所種植，種植約300顆左右，由社區民眾認養；玩具南瓜通常作為裝飾品，不能吃，採收後擺放3個月也不會失色變形，果園內有一條玩具南瓜隧道，歡迎鄉親來打卡拍照。

(中時 )