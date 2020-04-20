吳姓男子見93歲高齡阿公手戴藍寶石戒子，向他索錢未果，涉嫌動手歐打搶戒，阿公大喊救命，路人見狀喝斥並錄影，吳未得手就逃走，警循線查獲。吳辯稱，他喝酒、有精神疾病，但法官查無就醫紀錄；警察作證，逮吳男時他身上無酒味，精神無異狀。台中地院依強盜未遂罪，判吳男徒刑3年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，56歲吳男在2019年10月17日行經台灣大道騎樓，發現年邁的阿公，拄著長柄雨傘當拐杖行走，手戴藍寶石戒子，開口向他索錢被拒，竟動手強行拔戒子，阿公緊握手抗拒，吳男改猛力打頭並喊：「我要錢」；阿公嚇得大喊「救人喔！」，陳姓路人見狀報警，喝斥停手，並以手機錄影，吳男未得手就逃離。警方循線在東協廣場的財神廟找到吳男。

阿公經就醫診斷為「頭皮挫傷，左手挫瘀傷、左大腿挫傷」。吳男向法官辯稱，他在案發當天有喝酒；律師也稱吳男因飲酒、有精神疾病等因素，導致辨識行為能力降低。但查獲的警員作證，找到吳男時，他精神狀況正常，警訊時自稱沒喝酒，身上也沒聞到酒味。

吳男指稱，他因精神疾病曾到多家醫院就醫；但法官卻查不到就醫紀錄，經委託衛生福利部草屯療養院鑑定，鑑定認為吳男「沒有明顯的幻聽妄想，情緒穩定，對詢問的問題可切題回應，語言理解能力及表達能力未有重大缺損」。

法官認定，吳男曾有多起竊盜、強盜前科，對自身行為缺乏反省能力，毫無悔意。犯案動機與錢財、人格特質有關，與精神疾病無關，且犯案當時未有精神障礙或心智缺陷致不能辨識行為違法，依強盜未遂罪判吳男徒刑3年6月。

(中時 )