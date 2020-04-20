新冠肺炎疫情延燒全球，台灣原本防疫有成，不料這幾日疫情也有爆發跡象。除了政府必須持需超前部署，全民和企業主動防疫觀念才是疫情控制的重要關鍵。亞東預拌配合政府措施防疫不落人後，即日起要求全台300輛以上的預拌車，全面懸掛防疫布條；就連代表辛勤工作的企業圖騰小蜜蜂也戴上了口罩，可愛的模樣超級吸睛！

截至目前為止，這波疫情已經造成全球超過240萬人確診感染，死亡人數更是超越了16萬人！所幸國人從疫情初期就有全民抗疫的共識，因此到目前為止﹐大部份人還能保持正常作息活動。「亞東預拌混凝土」全體同仁除了對政府與醫療人員的專業表現感恩且按「讚」外，同時也希望藉由企業的力量協助防疫。即日起將透過全台300輛以上的預拌車張貼防疫標語，深入各地大街小巷，共同宣導民眾在防疫期間應「戴口罩」、「安心宅在家」，避免社交群聚造成大規模傳染的風險。

事實上﹐亞東預拌在一個多月前就已經開始「超前部署」-除了規劃同仁分區上班﹐並且由總經理陳正平帶頭力行一進辦公室就以肥皂徹底清潔洗手﹐在辦公室也全天配戴口罩。而對於在工地施作同仁以及預拌車駕駛﹐除了配戴口罩外﹐更是要求戴上手套﹐以降低相互感染的風險。

亞東預拌300台預拌車，今起加掛標語加入防疫宣導。（讀者提供/吳家詮傳真）

在疫情降溫乃至平息之前﹐亞東預拌將本著企業責任與良心﹐積極配合政府措施﹐持續加強防疫宣導﹐並要求同仁確實配合﹐和全台民眾一起守護家園﹐共同期待更美好的明天！

亞東預拌本著企業責任與良心﹐積極配合政府措施﹐持續加強防疫宣導﹐並要求同仁確實配合﹐和全台民眾一起守護家園。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)