北市府祕書處依規定僅有2名機要職缺，祕書處聲稱因應防疫需求，今年從各單位借調5名機要人員至轄下媒體事務組，台北市議會民政委員會今群起圍攻，質疑借調人力並非台北市長柯文哲強調的適才適用，議員王浩更直言，北市府人事任用背後的影舞者，就是市長室有給職顧問周榆修。

北市祕書長薛春明今天上午至台北市議會民政委員會報告，祕書處機要借調問題遭到議員怒轟，尤其從原民會借調台北市議員林國成女兒林珍羽，從公園處借調新北市議員李余典女兒李旻蔚，議員林亮君痛批「根本政二代進修班」，議員李建昌也批評，市府人事大搞五鬼搬運。

薛春明解釋，是因應疫情需求，才從各局處商調機要人員至媒體事務組，若疫情結束，會遵照議會去年決議，將支援職缺歸建各單位，估計今年媒體事務組可大幅降低2人。

市議員簡舒培、李建昌等人質疑林珍羽無原民專長，且一上任就在個人臉發文稱網購口罩要抽籤，事後挨批造謠後才刪除發文，質疑是否適任。

薛春明說，林羽珍事後已刪文並在臉書道歉，也至派出所報案，他也予以告誡，另外林也努力學習原住民語言，也有美術專長。

議員苗博雅則指出，祕書處聲稱防疫需求，但紓困不是產發局業務嗎？為何以此理由擴大媒體組人員，呼籲北市府不要挑戰遊戲規則、違背柯文哲的施政理念，且北市府有80個機要缺，目前僅聘用42人，為何補人的單位是媒體組，而非其他局處？

王浩表示，今天上午民政委員會開直播，結果有知情人士爆料，這些借調手法背後的影武者，就是市長室有給職顧問周榆修。

對此，薛春明僅回應，市府人員進用皆遵照法令，機要人員處理的是行政業務，非專業業務。

(中時 )