受惠於日廠淡出部分型號產品，以及大陸廠因新冠肺炎疫情影響產出，石英元件產業目前供給趨緊，國內石英元件廠不僅今年第1季業績表現不俗，第2季亦持續看好，由於產業前景轉佳，晶技(3042)今天盤中股價領先創下2007年10月29日以來新高，希華(2484)、加高(8182)及台嘉碩(3221)股價聯袂逆勢收高。

石英元件歷經多年殺價競爭，在2019年下半年出現轉機，日系石英元件廠放棄2520、2016尺寸產線，轉攻毛利率更高的1612尺寸的產品，且此次新冠肺炎疫情重創大陸廠，加上5G、物聯網(IoT)等新應用帶動手持產品及網通設備需求增溫，讓2520、2016、1612及1210等型號石英元件及熱敏產品自去年第3季起供需出現不平衡，目前更呈現供給吃緊，價格自去年第4季開始傳漲聲。

產業前景轉佳，晶技、台嘉碩及加高第1季業績無畏疫情逆勢成長，其中晶技3月合併營業收入為8億2215萬6000元，月增21.7%，年成長40.8%，稅前盈餘為1億3323萬1000元，月成長43.6%，年成長324.3%，單月每股稅前盈餘為0.43元；累計第1季合併營業收入為21億5118萬2000元，年成長32.5%，稅前盈餘為3億295萬7000元，年成長237.7%，每股稅前盈餘為0.98元。

晶技表示，由於PC、IoT、網通及手機需求面相當強，預估第2季業績有機會優於第1季，儘管下半年不明朗，全年業績仍可望優於去年。

台嘉碩獲村田授權銷售Murata SAW濾波器，目前客戶移轉順利，出貨量穩定放大中，讓台嘉碩今年營運自第1季開始展現成長力道，台嘉碩第1季合併營收為5.05億元，年成長24.93%，台嘉碩預估，第2季業績可望優於第1季。

加高現有高雄、深圳及泰國三個廠區，由於加高的深圳廠以供應大陸當地客戶為主，佔公司產能比重約30%，營運未受疫情太多影響，加高第1季合併營收為6.22億元，年成長8.03%。

(時報資訊)