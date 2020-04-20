記憶體封測廠力成（6239）2020年首季營運續強，合併營收改寫歷史次高，公司明（21）日將召開線上法說，揭露獲利概況及展望。力成今（20）日股價先開漲，開高後震盪走揚，終場上漲3.09％、收於最高點100元，站回百元關卡。

力成受台股股災拖累，股價自2月底高點117.5元一路下殺，3月23日下探66.4元的近15月低點，半個月來急跌近43.5％。隨後展開觸底反彈走勢，1個月來漲幅已逾45％。不過，三大法人近期調節賣超力道加大，上周合計賣超達1389張。

力成受惠DRAM、Flash、系統級封裝及模組（SiP/Module）與邏輯等產品線需求持穩，2020年3月自結合併營收達65.79億元，月增11.67％、年增達33.77％。累計首季合併營收188.11億元，僅季減2.57％、年增達30.35％，雙雙改寫歷史次高。

投顧法人預期，力成首季營收表現符合預期，預期在企業級固態硬碟（SSD）等高毛利產品出貨增加下，毛利率下滑幅度可望受控，帶動獲利表現亦優於往年同期，第二季營收可望高檔續揚，力拚季增5％、挑戰歷史新高。

雖然近期新冠肺炎疫情全球延燒，法人預期受惠PC/NB等遠距應用等需求增加，可望帶動力成產品線維持穩健需求。惟疫情對於全球經濟造成的衝擊，是否導致終端產品市場需求減少，進而影響下半年營運展望，預期將為法人關注焦點。

(時報資訊)