三星電子2019年Galaxy Tab S6結合S Pen後，再度趁勝追擊，推出輕薄美型的Galaxy Tab S6 Lite，鎖定學生、家庭及教育工作者族群，以10.4吋大螢幕與81.1%超高螢幕占比帶來優質的娛樂響宴，並搭配全新升級的S Pen，舒適握感適合長時間書寫，結合Samsung Notes應用程式，滿足生產力所需。

Galaxy Tab S6 Lite具有10.4吋螢幕，螢幕占比高達81.1%，2000x1200解析度，為消費者帶來娛樂觀影體驗。其時尚美型設計，細窄邊框和圓形弧角設計，搭配超薄7mm和輕量465公克（Wi-Fi版）、467公克（LTE版）機身，其輕薄好掌握的優勢，可不受時地限制的行動力。Galaxy Tab S6 Lite搭載800萬畫素主鏡頭及500萬畫素前置鏡頭，滿足紀錄生活或掃描文檔等日常所需。

Galaxy Tab S6 Lite結合S Pen功能，為數位化工作、學習者謀福音。S Pen圓形筆身設計，長時間握寫也不痠痛；支援4096階感壓技術，觸控更加靈敏觸，亦可磁吸收納於機身右側或書本式皮套內，不須充電即可使用！S Pen結合Samsung Notes應用程式，可將細微處放大300倍，並享有局部換色、手寫字搜尋、hashtag歸檔、手寫轉換成文字檔等功能，輕鬆記錄生活大小事。此外，Galaxy Tab S6 Lite可與手機同步多項功能，如通話訊息、記事本、行事曆等，無縫轉換使用超輕鬆；兒童天地功能的全新介面，操控更簡易，成為使用者生活中的得力助手。

Galaxy Tab S6 Lite搭載八核心處理器、內建4GBRAM，搭配64GB/128GB ROM，最高可擴充至1TB。Galaxy Tab S6 Lite亦具備7040mAh大電量與Type-C快充技術。同步推出Wi-Fi版本和LTE版本，使用者可直接撥號通訊，掌握智慧生活不間斷。

Galaxy Tab S6 Lite將推出粉出色、新潮藍、灰常酷三款顏色，64G Wi-Fi版本建議售價為NT$10,900；128G Wi-Fi版本及64G LTE版本建議售價為NT$13,900，預計5月1日起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城等全台指定通路陸續上市。凡於5月1日至5月31日期間購買Galaxy Tab S6 Lite，即限量贈送原廠「書本式皮套」（建議售價NT$2,190），獨家再享Youtube Premium服務4個月免費試用！

(中時電子報)