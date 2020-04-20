台股今開震盪走低，在上周周線大漲後，市場短多買氣雖暫停、看、聽，但內資法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶默默認養標的，多無畏盤勢震盪，顯示在國家隊持續護航台股下，大盤波段持續向年線靠攏仍審慎樂觀。

權值股周一偏多方者，包括鴻海、股王大立光、國巨、聯電、台泥、友達、群創、廣達、聯發科、中華電與台灣大等，但台積電開高震盪走疲，加上富邦金、國泰金、兆豐金、第一金、中信金、中鋼、台塑四寶．亞泥、遠東新、長榮航、台達電、華航、和碩、日月光投控及南亞科等表現弱勢，使加權指數終場收黑。

不過，以盤勢上檔將與季線、半年線、年線與萬一等關卡陸續交鋒，與短線大盤適度拉回，修正技術面過熱，並逐漸沈澱前波上檔層層套牢浮額格局來看，指數回檔並非壞事，因為休息是為走更長遠的路。

加權股價指數終場係報10586.71點，小挫10.33點，跌幅0.1%，成交1336.69億元。店市場方面，今開高震盪走高，一如預期市場作手喜炒小型股，指數係收131.77點，上漲0.78，成交314.86億元。

亞股方面，日、韓、香港、澳洲與菲律賓等股市，同表現疲軟。但大陸深滬兩市、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼與印度等新興市場臉色紅潤，表現不錯。

美股期貨方面，受惠美國總統川普亟思早日振興經濟，與Fed（聯準會）撒錢不手軟下，使美企首季財報陰霾利空漸鈍化，道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000，目前分別暫報小挫0.55%、0.54%、0.36%及0.59%，與前波逢利空動輒暴跌千點窘境，已不可同日而語。

新台幣兌美元匯價方面，早盤仍有蓄勢再衝30元大關企圖心，不過，韓圜兌美元走勢依然不振，使台幣升值承壓，預期韓圜未走出弱勢架構前，新台幣短期將在30元關卡前續受壓抑。只是，新台幣相對亞洲其地區主要貨幣，仍屬同樣強勢，這局面對內需型產業如營建、有土斯有財的資產等族群，相對有利，波多頭格局值持續追蹤。

(工商 )