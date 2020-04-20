北市議員苗博雅（右）20日質詢體育局長李再立（左），要求2月7日「台北運動吧」臉書粉絲專頁被駭客散播A片一事，1個月內提出調查報告、並制定對委外廠商的罰則。（張穎齊攝）

前身為「台北世大運」臉書粉絲專頁的「台北運動吧」，為北市體育局所管理，2月7日深夜卻遭駭客入侵，「8連發」PO出讓人血脈賁張的歐美、日本A片，市刑大對此進行調查。不過北市議員苗博雅20日質疑，體育局內部卻毫無檢討作為，浪費100萬元的委外經營費用。體育局長李再立承諾，1個月內提出調查報告並標註罰則。

苗博雅指出，「台北運動吧」的後台權限遭不明人士盜用，刪除原有管理員的權限，雖後續交由警方調查，但曠日廢時，體育局內部卻沒有究責調查，只有其他管理員能將管理員刪除，到底是小編、委外廠商還是廣告分析師的帳號被駭，而刪掉原有的管理員？

苗博雅痛批，體育局沒有人出來負責或被懲處，被盜的同仁也不知道有沒有上資安教育，且委外的採購契約上幾乎也沒提到要做資安，只要求增加分享數、完全沒提到罰則，體育局以這樣的態度面對資安事務，「假使是在私人企業，我看你明天都不用上班了！」

她要求，體育局1個月提出調查報告，並在對委外廠商的契約明訂罰則。

李再立答詢，體育局及被盜的同仁都是受害者，有警刑事局、市刑大調查，確定是境外駭客所為，內部也有做行政調查，答應1個月內提出調查報告，另外因為該契約是被駭前所訂，以後會增列罰則。

(中時 )