江俊翰加入《多情城市》飾演雙腳癱瘓的無國界醫師，演出李珞晴弟弟。（民視提供）

江俊翰加入《多情城市》飾演雙腳癱瘓的無國界醫師，角色性格多面向。（民視提供）

江俊翰加入民視8點檔《多情城市》，演出李珞晴弟弟「吳志誠」，他劇中原是無國界醫師，但一場意外導致雙腿無法行走，只能坐在輪椅上度日。江俊翰說，這是他第一次演出雙腳殘疾，而且個性很多面向，對他來說是全新的挑戰，儘管出場就坐輪椅登場，但感謝造型師讓他能非常帥氣登場。

能再回到最熟悉的攝影棚，江俊翰說真的非常感恩，因為他最喜歡、最熱愛的還是演戲。他說這次挑戰較高的其實是內心層次，這角色對於自己意外造成雙腿殘廢很豁達，但本來熱愛登山的他，卻因此要放棄這項運動，所以性格上容易陰晴不定，是一個很多面向的角色，對他來說又是一次全新挑戰。

他首度飾演因腳癱瘓而全程需要坐輪椅的角色，他苦笑說，最難的部分是輪椅有點小，跟他的體型不太「符合」，所以必須特別研究身體在輪椅上該怎麼坐比較自然，還有腳的擺放方式。

他劇中跟翁家明飾演最萌的「枯一蘇」邱醫師有不少對手戲，直呼每天像是玩扭蛋，驚喜連連。翁家明也說很開心看到江俊翰加入《多情城市》，而且兩人還共同完成多場非常棒的戲，讓他直誇「江俊翰真的是好演員」。翁家明說，民視正在重播的《美麗人生》就是他跟江俊翰第一次合作的戲，當時覺得他戲演得很好，多年後能在《多情城市》再度合作非常開心，且這次兩人角色背景都是醫師，情緒搭配天衣無縫，跟他搭檔演出真的很過癮。

(中時 )